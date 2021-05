Performanta incredibila pentru Tuchel! E primul antrenor din istorie care reuseste asa ceva dupa ce a castigat Champions League

Thomas Tuchel a reusit sa ii aduca lui Chelsea al doilea trofeu Champions League din istoria clubului, la doar cinci luni dupa ce a preluat echipa. Tuchel a fost dat afara de la Paris Saint-Germain la sfarsitul lunii decembrie, iar la finalul lui ianuarie a semnat cu clubul din Londra.

Antrenorul neamt reuseste astfel o performanta incredibila, devenind primul tehnician concediat, care castiga Champions League in acelasi sezon.

Mai mult, Tuchel este al treilea antrenor neamt, dupa Heynckes si Klopp, care reuseste sa castige finala Champions League, la un an dupa ce a pierdut-o pe cea precedenta.

Jupp Heynckes:

❌ Lost the final in 2012

✅ Won the final in 2013

Jurgen Klopp:

❌ Lost the final in 2018

✅ Won the final in 2019

Thomas Tuchel:

❌ Lost the final in 2020

✅ Wins the final in 2021

