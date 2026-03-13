Cine e principala favorită la câștigarea Ligii Campionilor. Arsenal a căzut pe locul 2

Liga Campionilor se apropie de final. S-a ajuns în faza optimilor de finală, manșa retur. 

A avut loc tragerea la sorți pentru optimile de finală Champions League, s-au disputat chiar și întâlnirile din manșa tur, iar rezultatele au dat peste cap calculele inițiale ale supercomputerului OPTA.

Supercomputerul a calculat ce șanse are fiecare echipă pentru a câștiga întrecerea. Mai nou, se pare că Arsenal nu mai este favorită, așa cum era văzută înainte de optimi, ci Bayern Munchen are acum cele mai mai șanse să triumfe la final!

Bayern Munchen, principala favorită la câștigarea Ligii Campionilor. Arsenal, pe 2

După remiza lui Arsenal cu Bayer Leverkusen, situația s-a schimbat. Acum, multipla campionă a Germaniei - Bayern Munchen este mare favorită, ”primind” 26.3 la sută din șanse, iar următoarele în ierarhie sunt Arsenal și Barcelona, cu 22, respectiv 12.1 la sută din șanse.

PSG e abia pe 4, cu 10 la sută, iar apoi sunt în ierarhie Real Madrid, cu 8.3 la sută șanse să câștige Liga Campionilor, Atletico Madrid, cu 6.1 la sută, iar Liverpool e abia pe 7, cu 4.4 la sută.

Pe ultimele trei locuri sunt Newcastle, cu 2.6 procente, iar pe 9 și 10 Manchester City și Bobo/Glimt, cu 2.2, respectiv 2.1 la sută șanse.

Manșa tur din optimile Ligii Campionilor au dat calculele peste cap

Optimile din Champions League au oferit surprize și răsturnări de situația neașteptate. Meciurile tur s-au încheiat iar rezultatele șocante au schimbat total șansele de calificare pe care le aveau echipele la început.

Real Madrid a oferit una dintre marile surprize, după ce s-a impus cu 3-0 în fața lui Manchester City, care pleca drept mare favorită în această dublă. Cine este echipa favorită să câștige Champions League? În urma rezultatelor din meciurile tur, super computerul Opta a calculat șansele fiecărei echipe de a pune mâna pe trofeul mult râvnit.

Bayern Munchen este favorita în acest moment, după ce a zdrobit-o cu 6-1 pe Atalanta în deplasare. La doar patru procente de nemți, Arsenal pleacă cu șansa a doua, urmată de Barcelona, PSG și Real Madrid.

Regina acestei competiții, care are nu mai puțin de 15 trofee Champions League câștigate, are în acest moment doar 8% șanse să câștige finala.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un cuplu blocat în Thailanda în timpul vacanței a făcut un credit de 12.000 de euro ca să se întoarcă acasă
Un cuplu blocat în Thailanda în timpul vacanței a făcut un credit de 12.000 de euro ca să se întoarcă acasă
ARTICOLE PE SUBIECT
Record stabilit de Courtois în meciul cu Manchester City! Portarul a intrat în istoria Ligii Campionilor
Record stabilit de Courtois în meciul cu Manchester City! Portarul a intrat în istoria Ligii Campionilor
Fanii lui Man. City, șocați când l-au văzut pe Pep Guardiola după eșecul cu Real Madrid: „Ne-au făcut de rușine!”
Fanii lui Man. City, șocați când l-au văzut pe Pep Guardiola după eșecul cu Real Madrid: „Ne-au făcut de rușine!”
Specialiștii au decis! Cine este favorita la câștigarea trofeului Champions League
Specialiștii au decis! Cine este favorita la câștigarea trofeului Champions League
Fostul dinamovist Aleix Garcia, al doilea cel mai bun jucător al meciului Bayer Leverkusen - Arsenal! Cifre fantastice în acest sezon
Fostul dinamovist Aleix Garcia, al doilea cel mai bun jucător al meciului Bayer Leverkusen - Arsenal! Cifre fantastice în acest sezon
Englezii nu s-au abținut după Leverkusen - Arsenal 1-1: ”A făcut greșeală după greșeală. Nota 3”
Englezii nu s-au abținut după Leverkusen - Arsenal 1-1: ”A făcut greșeală după greșeală. Nota 3”
ULTIMELE STIRI
„Stejarii” se luptă duminică pentru bronzul european. Cele trei schimbări în primul „15„ față de semifinala cu Georgia
„Stejarii” se luptă duminică pentru bronzul european. Cele trei schimbări în primul „15„ față de semifinala cu Georgia
Universitatea Craiova - FC Argeș 0-0, ACUM. Oltenii încep cursa spre titlu
Universitatea Craiova - FC Argeș 0-0, ACUM. Oltenii încep cursa spre titlu
Adrian Mihalcea a ”tunat” după ce UTA a câștigat la limită: ”Am fost varză”
Adrian Mihalcea a ”tunat” după ce UTA a câștigat la limită: ”Am fost varză”
Plecat de la echipă după 3 ani, fostul antrenor de la FCSB a semnat și este în lupta pentru cupele europene
Plecat de la echipă după 3 ani, fostul antrenor de la FCSB a semnat și este în lupta pentru cupele europene
Bătaie pe Haaland sau cacealma? Un club uriaș îl 'implică' pe norvegian într-un război de care e total străin
Bătaie pe Haaland sau cacealma? Un club uriaș îl 'implică' pe norvegian într-un război de care e total străin
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Echipa cu care a negociat Mirel Rădoi a făcut azi anunțul oficial!

Echipa cu care a negociat Mirel Rădoi a făcut azi anunțul oficial!

Banii lui Becali i-au luat mințile: „Am făcut un pas înapoi când am semnat cu FCSB!“

Banii lui Becali i-au luat mințile: „Am făcut un pas înapoi când am semnat cu FCSB!“

Mirel Rădoi schimbă totul la FCSB: surpriza pregătită pentru adversarele din play-out

Mirel Rădoi schimbă totul la FCSB: surpriza pregătită pentru adversarele din play-out

Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei

Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei

Ce notă a primit Andrei Rațiu din partea spaniolilor după victoria la scor obținută de Rayo în Turcia

Ce notă a primit Andrei Rațiu din partea spaniolilor după victoria la scor obținută de Rayo în Turcia



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova - FC Argeș 0-0, ACUM. Oltenii încep cursa spre titlu
Universitatea Craiova - FC Argeș 0-0, ACUM. Oltenii încep cursa spre titlu
Adrian Mihalcea a ”tunat” după ce UTA a câștigat la limită: ”Am fost varză”
Adrian Mihalcea a ”tunat” după ce UTA a câștigat la limită: ”Am fost varză”
Plecat de la echipă după 3 ani, fostul antrenor de la FCSB a semnat și este în lupta pentru cupele europene
Plecat de la echipă după 3 ani, fostul antrenor de la FCSB a semnat și este în lupta pentru cupele europene
Transferul de 40 de milioane de euro pus la cale de FC Barcelona prinde contur
Transferul de 40 de milioane de euro pus la cale de FC Barcelona prinde contur
Bătaie pe Haaland sau cacealma? Un club uriaș îl 'implică' pe norvegian într-un război de care e total străin
Bătaie pe Haaland sau cacealma? Un club uriaș îl 'implică' pe norvegian într-un război de care e total străin
Alte subiecte de interes
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
CFR Cluj - Rapid, meciul zilei, analizat de Dan Chilom. Cine e favorita caselor de pariuri
CFR Cluj - Rapid, meciul zilei, analizat de Dan Chilom. Cine e favorita caselor de pariuri 
E favorita la castigarea turneului de la Miami. Ce cota are Simona Halep pentru a cuceri trofeul.
E favorita la castigarea turneului de la Miami. Ce cota are Simona Halep pentru a cuceri trofeul.
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
CITESTE SI
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
