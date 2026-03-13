Cine e principala favorită la câștigarea Ligii Campionilor. Arsenal a căzut pe locul 2

Supercomputerul a calculat ce șanse are fiecare echipă pentru a câștiga întrecerea. Mai nou, se pare că Arsenal nu mai este favorită, așa cum era văzută înainte de optimi, ci Bayern Munchen are acum cele mai mai șanse să triumfe la final!

A avut loc tragerea la sorți pentru optimile de finală Champions League , s-au disputat chiar și întâlnirile din manșa tur, iar rezultatele au dat peste cap calculele inițiale ale supercomputerului OPTA.

Bayern Munchen, principala favorită la câștigarea Ligii Campionilor. Arsenal, pe 2

După remiza lui Arsenal cu Bayer Leverkusen, situația s-a schimbat. Acum, multipla campionă a Germaniei - Bayern Munchen este mare favorită, ”primind” 26.3 la sută din șanse, iar următoarele în ierarhie sunt Arsenal și Barcelona, cu 22, respectiv 12.1 la sută din șanse.

PSG e abia pe 4, cu 10 la sută, iar apoi sunt în ierarhie Real Madrid, cu 8.3 la sută șanse să câștige Liga Campionilor, Atletico Madrid, cu 6.1 la sută, iar Liverpool e abia pe 7, cu 4.4 la sută.

Pe ultimele trei locuri sunt Newcastle, cu 2.6 procente, iar pe 9 și 10 Manchester City și Bobo/Glimt, cu 2.2, respectiv 2.1 la sută șanse.

Manșa tur din optimile Ligii Campionilor au dat calculele peste cap

Optimile din Champions League au oferit surprize și răsturnări de situația neașteptate. Meciurile tur s-au încheiat iar rezultatele șocante au schimbat total șansele de calificare pe care le aveau echipele la început.

Real Madrid a oferit una dintre marile surprize, după ce s-a impus cu 3-0 în fața lui Manchester City, care pleca drept mare favorită în această dublă. Cine este echipa favorită să câștige Champions League? În urma rezultatelor din meciurile tur, super computerul Opta a calculat șansele fiecărei echipe de a pune mâna pe trofeul mult râvnit.