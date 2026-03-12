VIDEO Fostul dinamovist Aleix Garcia, al doilea cel mai bun jucător al meciului Bayer Leverkusen - Arsenal! Cifre fantastice în acest sezon

Fostul dinamovist Aleix Garcia, al doilea cel mai bun jucător al meciului Bayer Leverkusen - Arsenal! Cifre fantastice în acest sezon Liga Campionilor
Nemții au fost egalați în minutul 89 din penalty și partida tur din optimi s-a încheiat 1-1.

Aleix GarciaDinamoBayer LeverkusenArsenalExequiel Palacios
Bayer Leverkusen şi Arsenal au terminat la egalitate miercuri seara, 1-1 pe BayArena, în prima manşă a optimilor de finală din Champions League.

''Tunarii'' au avut o mare ocazie prin Gabriel Martinelli (19), dar brazilianul a trimis în bară.

Leverkusen a deschis scorul imediat după pauză, prin Robert Andrich (46), după un corner executat de Alejandro Grimaldo.

Londonezii au egalat pe final, prin germanul Kai Havertz (89), fostul jucător al lui Bayer marcând dintr-un penalty controversat, acordat după un fault comis de Malik Tillman asupra lui Noni Madueke.

Manşa secundă va avea loc pe ”Emirates Stadium”, în data de 17 martie, iar câştigătoarea dublei va juca în sferturile de finală UCL cu Bodo/Glimt sau Sporting Lisabona (3-0 pentru norvegieni în tur).

Aleix Garcia, 40 de meciuri deja în sezonul 2025-2026 pentru Leverkusen, cu multe realizări

La gazdele Bayer Leverkusen a jucat titular, ca de obicei, Aleix Garcia (foto - în duel cu Viktor Gyokeres), fostul mijlocaș central al lui Dinamo.

Spaniolul a fost integralist și a făcut din nou o partidă excelentă.

Sofascore l-a notat cu 7.3, a doua notă a meciului, după MVP-ul Exequiel Palacios (7.6), tot de la gazde.

În acest sezon, Aleix Garcia a ajuns la 40 de meciuri pentru Bayer Leverkusen în toate competițiile (Champions League, Bundesliga și Cupa Germaniei). A înscris 4 goluri și a dat 8 pase decisive.

Aleix Garcia la Dinamo

Mijlocașul central spaniol a jucat la Dinamo în sezonul 2020-2021, în ”era” de tristă amintire Cortacero.

Aleix Garcia a bifat doar 8 meciuri în toate competițiile, fără vreo realizare notabilă:

Liga 1 - 7 meciuri (4 ca titular);

Cupa României - 1 meci.

