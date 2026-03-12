Bayer Leverkusen şi Arsenal au terminat la egalitate miercuri seara, 1-1 pe BayArena, în prima manşă a optimilor de finală din Champions League.

''Tunarii'' au avut o mare ocazie prin Gabriel Martinelli (19), dar brazilianul a trimis în bară.

Leverkusen a deschis scorul imediat după pauză, prin Robert Andrich (46), după un corner executat de Alejandro Grimaldo.

Londonezii au egalat pe final, prin germanul Kai Havertz (89), fostul jucător al lui Bayer marcând dintr-un penalty controversat, acordat după un fault comis de Malik Tillman asupra lui Noni Madueke.

Manşa secundă va avea loc pe ”Emirates Stadium”, în data de 17 martie, iar câştigătoarea dublei va juca în sferturile de finală UCL cu Bodo/Glimt sau Sporting Lisabona (3-0 pentru norvegieni în tur).