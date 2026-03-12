Specialiștii au decis! Cine este favorita la câștigarea trofeului Champions League

Specialiștii au decis! Cine este favorita la câștigarea trofeului Champions League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile retur din „optimile” Champions League se vor disputa marți și miercuri, pe 17 și 18 martie.

Bayern Munchen Champions League Arsenal Barcelona PSG
„Optimile” din Champions League au oferit surprize și răsturnări de situația neașteptate.

Meciurile tur din „optimile” Champions League s-au încheiat iar rezultatele șocante au schimbat total șansele de calificare pe care le aveau echipele al început.

Real Madrid a oferit una dintre marile surprize, după ce s-a impus cu 3-0 în fața lui Manchester City, care pleca drept mare favorită în această dublă.

Cine este echipa favorită să câștige Champions League 

În urma rezultatelor din meciurile tur, super computerul Opta a calculat șansele fiecărei echipe de a pune mâna pe trofeul mult râvnit.

Bayern Munchen este favorita în acest moment, după ce a zdrobit-o cu 6-1 pe Atalanta în deplasare.

La doar patru procente de nemți, Arsenal pleacă cu șansa a doua, urmată de Barcelona, PSG și Real Madrid. 

Regina acestei competiții, care are nu mai puțin de 15 trofee Champions League câștigate, are în acest moment doar 8% șanse să câștige finala de la Budapesta.

Meciurile retur din „optimile” Champions League se vor disputa marți și miercuri, pe 17 și 18 martie.

