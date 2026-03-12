Specialiștii au decis! Cine este favorita la câștigarea trofeului Champions League

„Optimile” din Champions League au oferit surprize și răsturnări de situația neașteptate.

Meciurile tur din „optimile” Champions League s-au încheiat iar rezultatele șocante au schimbat total șansele de calificare pe care le aveau echipele al început.

Real Madrid a oferit una dintre marile surprize, după ce s-a impus cu 3-0 în fața lui Manchester City, care pleca drept mare favorită în această dublă.

Cine este echipa favorită să câștige Champions League

În urma rezultatelor din meciurile tur, super computerul Opta a calculat șansele fiecărei echipe de a pune mâna pe trofeul mult râvnit.

Bayern Munchen este favorita în acest moment, după ce a zdrobit-o cu 6-1 pe Atalanta în deplasare.

La doar patru procente de nemți, Arsenal pleacă cu șansa a doua, urmată de Barcelona, PSG și Real Madrid.

Regina acestei competiții, care are nu mai puțin de 15 trofee Champions League câștigate, are în acest moment doar 8% șanse să câștige finala de la Budapesta.