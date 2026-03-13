Edi Iordănescu (47 de ani) este liber de contract de la despărțirea de Legia Varșovia din octombrie 2025. Fostul selecționer a dezvăluit că își dorește în viitor să antreneze în Champions League.

Visul lui Edi Iordănescu

Iordănescu junior a mai pregătit cluburi în Conference și Europa League. Tehnicianul a afirmat despre UCL că reprezintă o competiție a detaliilor, unde diferența este făcută de gestionarea momentelor cruciale.

„Am antrenat în cupele europene, atât în Conference League, cât și în Europa League, și știu ce înseamnă, ca proces, pregătirea unui astfel de joc. Îmi lipsește Champions League, dar sper ca într-o zi să ajung să am și acest privilegiu.

Champions League este competiția detaliilor. La acest nivel, diferența nu o mai face neapărat dominarea jocului, ci modul în care gestionezi momentele-cheie”, a declarat Edi Iordănescu, conform gsp.ro.

Favorita fostului selecționer în Superligă

Edi Iordănescu a numit echipa pe care o consideră principala candidată la câștigarea campionatului.

Universitatea Craiova intră astăzi, 13 martie, pe teren pentru primul meci din play-off, urmând să întâlnească FC Argeș. În acest context, tehnicianul în vârstă de 47 de ani a explicat de ce fosta sa echipă are cele mai mari șanse să obțină trofeul, remarcând jocul solid și lotul bine structurat al formației.

Deși a subliniat că sistemul actualizat le oferă speranțe tuturor formațiilor calificate în play-off, antrenorul a punctat diferențele care o plasează pe Universitatea Craiova pe primul loc în evaluarea sa.

„Sper ca play-off-ul nostru să fie unul cât mai disputat şi echilibrat, pentru că asta naşte automat interes şi anvergură. Fiecare echipă are atuurile ei, dar sistemul cu înjumătăţirea punctelor face ca fiecare echipă să aibă, într-un fel sau altul, şi şansa ei.

Nu sunt genul să mă antepronunţ, însă, dacă fac de această dată o excepţie, aş spune că Universitatea Craiova pare uşor favorită. Nu doar pentru că ocupă primul loc, însă are un lot extrem de valoros pentru competiţia noastră şi echilibrat. Pare că propune şi cel mai consistent fotbal. Dar, cum am zis, fiecare echipă are atuurile ei şi meritul că a ajuns în play-off”, a spus Edward Iordănescu, potrivit sursei citate.