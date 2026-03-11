Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”BayArena”, în meciul tur din optimile UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, Leverkusen și Arsenal au remizat, iar totul se va decide în manșa retur.

Robert Andrich a deschis scorul în minutul 46, din pasa lui Alex Grimaldo. Kai Havertz a restabilit egalitatea după ce a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 89.

Englezii nu s-au abținut după Leverkusen - Arsenal 1-1: ”A făcut greșeală după greșeală. Nota 3”

Publicația britanică GOAL.com l-a notat cu 3 pe Gabriel Malgahaes, stoperul brazilian cotat la 75 de milioane de euro de site-urile de specialitate, care a fost integralist la Leverkusen.

Englezii au explicat că a consemnat o evoluție extrem de modestă și că a făcut greșeală după greșeală.

”Total zdruncinat de fizicul lui Kofane. A făcut greșeală după greșeală, atât în ​​posesia mingii, cât și în afara ei. O seară dezastruoasă rară pentru brazilian”, a scris GOAL.

Pentru Arsenal urmează meciul cu Everton de sâmbătă, 14 martie, de la ora 19:30. Partida va putea fi urmărită în direct pe platforma VOYO, dar și pe Sport.ro.

Returul dintre Arsenal și Leverkusen va avea loc pe Emirates săptămâna viitoare.