Belgianul Thibaut Courtois este portarul cu cele mai multe pase decisive din istoria Ligii Campionilor, record stabilit în succesul lui Real Madrid, scor 3-0, cu Manchester City.

Courtois, inspirat în acest sezon

În minutul 20 al partidei disputate pe 11 martie, goalkeeper-ul a oferit un assist spectaculos pentru golul de 1-0 marcat de Federico Valverde. Cu această ultimă reușită, Courtois a strâns trei pase decisive de-a lungul carierei sale în competiția supremă. El i-a depășit astfel pe foștii portari Jose Francisco Molina și Oliver Kahn, ambii având la activ câte două realizări similare. Datele statistice au fost publicate de Opta Sport.

Dintre cele trei pase decisive din palmaresul său european, două au fost oferite de portarul belgian chiar în actualul sezon.

Manșa retur a confruntării din optimile de finală se va disputa marți, 17 martie, pe stadionul Etihad din Manchester.