Manșa tur din Liga Campionilor a adus un dezastru pentru echipa din Manchester. Fede Valverde a fost eroul absolut al partidei, reușind o performanță rară prin marcarea tuturor celor trei goluri ale întâlnirii încă din prima repriză, scufundând speranțele englezilor.

Frustrare maximă la finalul meciului

Deși ne-a obișnuit cu o atitudine calmă pe banca tehnică, Guardiola a oferit o imagine complet diferită la final. Imediat după întreruperea jocului, tehnicianul iberic a mers direct la brigada de arbitri. Vizibil frustrat, acesta a gesticulat cu pasiune și a purtat o discuție aprinsă cu oficialii.

Comportamentul antrenorului i-a uimit pe fani, care și-au exprimat uimirea și dezamăgirea pe rețelele de socializare.

Un suporter a scris: „Pentru ce se plâng? Ne-au făcut de rușine pe teren!”

„Pep trebuie să se calmeze, arbitrul nu a marcat trei goluri!”, a reacționat un altul.