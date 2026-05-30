Un moment incredibil s-a petrecut la finala Ligii Campionilor dintre PSG și Arsenal. Zeci de fani ai parizienilor s-au luat la bătaie între ei, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină.
Suporterii ambelor formații de top s-au întrecut în coregrafii impresionante, însă o categorie mică a umbrit spectacolul din tribune și peluze pe parcursul primei reprize.
Nu este, de altfel, primul incident de acest tip din jurul finalei Ligii Campionilor. Zeci de suporteri ai lui Arsenal și ai lui PSG s-au bătut noaptea trecută în Budapesta. Autoritățile au intervenit și atunci cu promptitudine.
Ultimul act al UCL se dispută pe Puskas Arena din Budapesta, o arenă cu o capacitate de 67.155 de locuri.
Echipele de start în PSG - Arsenal
- PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia
- Rezerve: Chevalier, R. Marin, Barcola, Beraldo, D. Fernandez, L. Hernandez, Lee Kang-In, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyi, Zaire-Emery
- Antrenor: Luis Enrique
- Arsenal (4-3-3): Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Rice, Lewis-Skelly - Saka, Havertz, Trossard
- Rezerve: Kepa, Calafiori, Dowman, Eze, Gabriel Jesus, Gyokeres, Madueke, Martinelli, Merino, Norgaard, Timber, Zubimendi
- Antrenor: Mikel Arteta