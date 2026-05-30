Finala Champions League, PSG - Arsenal, va avea loc sâmbătă de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cele două echipe se vor înfrunta pe stadionul „Ferenc Puskas” din Budapesta.

Florin Gardoș a numit marele avantaj al lui Arsenal înainte de finala Champions League

Florin Gardoș a oferit o reacție în exclusivitate pentru Sport.ro și a analizat marele meci care se va juca la o oră neobișnuită pentru o finală de Champions League: la 19:00.

Fostul fotbalist de la FCSB e de părere că PSG pleacă ușor favorită înaintea fluierului de start de la Budapesta, dar a dezvăluit că speră ca Arsenal să se impună în final.

Florin Gardoș a subliniat că marele avantaj al „tunarilor” este că au scăpat de presiunea din Premier League, unde au câștigat titlul după mai bine de 20 de ani.

Mikel Arteta și-a putut odihni anumiți jucători în ultima rundă din Premier League, pentru că Arsenal era deja campioană.

„Îmi e greu să spun, cred că va fi un meci echilibrat. Marele avantaj al lui Arsenal este că nu a trebuit să se întrebuințeze prea mult cu Crystal Palace, a și reușit să menajeze mare parte din jucători, deci prospețime vor avea.

Cred că s-a dus o mare parte din presiunea aia pe care o aveau ei, pentru că au câștigat titlul în Premier League.

Cred că presiune este, dar mai puțină, vin și pe un fond bun moral și, sigur, PSG este un adversar foarte bun. Eu o văd pe PSG ușor favorită, dar mi-aș dori ca Arsenal să câștige Champions League.

(n.r. ce jucători crezi că ar putea să facă diferența?) Mă gândesc la Saka, Kvaratskhelia, dar mai sunt. Jucătorii de bandă sunt de mare valoare la ambele echipe”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Care sunt motivele pentru care finala Champions League începe la o oră neobișnuită

În mod tradițional, finala Champions League se desfășura, la fel ca toate meciurile importante din această competiție, la ora 22:00. În urmă cu câțiva ani, meciurile din Champions League se jucau la ora 21:45.

UEFA a venit cu mai multe explicații pentru care finala de la Budapesta se joacă la ora 19:00.

Pe lângă favorizarea și celorlalte piețe din afara Europei (Asia, SUA și America de Sud), UEFA a spus și că își dorește să creeze o experiență mai bună pentru fanii care vor fi prezenți la Budapesta.

„Decizia are ca scop îmbunătățirea experienței generale a zilei meciului pentru suporteri, echipe și orașele gazdă, prin optimizarea logisticii și a operațiunilor, oferind în același timp o serie de beneficii concrete.

Obiectivul nostru este să transformăm ziua meciului într-o experiență cu adevărat plăcută pentru toți cei care doresc să ia parte la emoția evenimentului, creând în același timp o atmosferă primitoare care să faciliteze participarea familiilor și a copiilor la cel mai mare și mai important meci de fotbal de club al sezonului.

Pentru suporterii care călătoresc, aceasta va însemna un acces îmbunătățit la transportul public – în special după meci – și o călătorie de întoarcere de la stadion mai sigură și mai convenabilă.

Pentru orașele gazdă, acest lucru va spori impactul economic pozitiv al evenimentului, oferind fanilor posibilitatea de a-și continua sărbătorile.

Noua oră de începere a meciului se încadrează, de asemenea, într-un interval de difuzare mai accesibil, contribuind la extinderea audienței televizate și digitale a finalei la nivel mondial, cu un accent special pe atragerea spectatorilor mai tineri.”, s-a arătat în comunicatul UEFA.