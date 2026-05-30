Havertz a înscris cu o torpilă la colțul scurt, dintr-un unghi imposibil din câțiva metri, după ce mingea degajată de Marquinhos în Leandro Trossard a ajuns la el.

Kai Havertz, direct în istoria Ligii Campionilor

Kai Havertz a mai marcat în finala UCL, în 2021, când Chelsea a învins-o pe Manchester City cu 1-0. Neamțul a ajuns cu două reușite să ocupe locul trei în topul marcatorilor din ultimul act al Ligii Campionilor.

Havertz este depășit doar de Cristiano Ronaldo (patru goluri - Manchester United și Real Marid) și de către Gareth Bale (trei reușite - Real Madrid).

Kai Havertz împarte locul pe podium cu mai mulți fotbaliști importanți: Samuel Eto'o (Barcelona), Filippo Inzaghi (AC Milan), Daniele Massaro (AC Milan), Lionel Messi (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Raul González (Real Madrid), Mario Mandzukic (Bayern și Juventus), Hernan Crespo (AC Milan), Diego Milito (Inter), Karl-Heinz Riedle (Dortmund), Vinicius Júnior (Real Madrid) și Desire Doue (Paris Saint-Germain).

Rămâne de văzut dacă Kai Havertz își va îmbunătăți borna. La rândul său, Desire Doue este titular și poate să facă același lucru.

Echipele de start în PSG - Arsenal