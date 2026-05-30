Arsenal are șansa să cucerească pentru prima oară în istorie Liga Campionilor. Pentru o astfel de performanță, „tunarii” trebuie să o învingă la Budapesta pe PSG, campioana en-titre din UCL.

Surprizele lui Mikel Arteta din formula de start

În fața celui mai important meci din carieră, antrenorul Mikel Arteta a luat două decizii curajoase pentru primul „11”.

Arteta l-a lăsat pe bancă pe golgheterul Viktor Gyokeres, un atacant clasic, în favoarea combinativului Kai Havertz, marcatorul singurului gol din finala UCL din 2021, Manchester City - Chelsea 0-1.

De asemenea, Mikel Arteta a preferat să îl treacă rezervă pe mijlocașul defensiv Martin Zubimendi, titular incontestabil pentru „tunari” în sezonul curent. Apare în schimb, în primul „11”, Myles Lewis-Skelly, la bază fundaș stânga, folosit uneori și ca „închizător”.

Kai Havertz și Myles Lewis-Skelly au avut statut de rezerve la Arsenal în stagiunea 2025-2026, în timp ce Viktor Gyokeres și Martin Zubimendi au fost titulari de drept pentru „tunari”.

Echipele de start în PSG - Arsenal