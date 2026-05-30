Arsenal are șansa să cucerească pentru prima oară în istorie Liga Campionilor. Pentru o astfel de performanță, „tunarii” trebuie să o învingă la Budapesta pe PSG, campioana en-titre din UCL.
Surprizele lui Mikel Arteta din formula de start
În fața celui mai important meci din carieră, antrenorul Mikel Arteta a luat două decizii curajoase pentru primul „11”.
Arteta l-a lăsat pe bancă pe golgheterul Viktor Gyokeres, un atacant clasic, în favoarea combinativului Kai Havertz, marcatorul singurului gol din finala UCL din 2021, Manchester City - Chelsea 0-1.
De asemenea, Mikel Arteta a preferat să îl treacă rezervă pe mijlocașul defensiv Martin Zubimendi, titular incontestabil pentru „tunari” în sezonul curent. Apare în schimb, în primul „11”, Myles Lewis-Skelly, la bază fundaș stânga, folosit uneori și ca „închizător”.
Echipele de start în PSG - Arsenal
- PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia
- Rezerve: Chevalier, R. Marin, Barcola, Beraldo, D. Fernandez, L. Hernandez, Lee Kang-In, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyi, Zaire-Emery
- Antrenor: Luis Enrique
- Arsenal (4-3-3): Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Rice, Lewis-Skelly - Saka, Havertz, Trossard
- Rezerve: Kepa, Calafiori, Dowman, Eze, Gabriel Jesus, Gyokeres, Madueke, Martinelli, Merino, Norgaard, Timber, Zubimendi
- Antrenor: Mikel Arteta