Suporterii lui PSG și Arsenal s-au ridicat la nivelul finalei Ligii Campionilor, cel mai important meci din lumea fotbalului la nivel intercluburi.
Spectacolul care a impresionat UEFA
Ultimul act al UCL se dispută pe Puskas Arena din Budapesta, o arenă cu o capacitate de 67.155 de locuri. Așa cum era de așteptat, stadionul este plin, iar atmosfera este una fabuloasă.
Fanii celor două echipe au creat coregrafii atât de impresionante încât UEFA a distribuit, prin intermediul rețelelor sociale, un video cu ele.
Arsenal o conduce la pauză pe PSG, cu scorul de 1-0, după golul marcat în minutul 6 de către Kai Havertz.
Echipele de start în PSG - Arsenal
- PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia
- Rezerve: Chevalier, R. Marin, Barcola, Beraldo, D. Fernandez, L. Hernandez, Lee Kang-In, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyi, Zaire-Emery
- Antrenor: Luis Enrique
- Arsenal (4-3-3): Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Rice, Lewis-Skelly - Saka, Havertz, Trossard
- Rezerve: Kepa, Calafiori, Dowman, Eze, Gabriel Jesus, Gyokeres, Madueke, Martinelli, Merino, Norgaard, Timber, Zubimendi
- Antrenor: Mikel Arteta