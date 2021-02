Festivalul IBRAHIMOVIC! Zlatan NU poate fi oprit! A distrus-o pe Crotone si il ameninta pe Ronaldo!

Zlatan Ibrahmovic a fost omul meciului contra lui Crotone!

Atacantul de 39 de ani al Milanului a reusit o dubla in fata echipei la care joaca si romanul Denis Dragus. Milan a castigat cu 4-0! Ibrahimovic a marcat in minutele 30 si 64 si a depasit bariera de 500 de goluri in cariera!



Pentru Milan a mai punctat croatul Rebic, tot de doua ori (69 si 70).

Cu dubla de azi, Zlatan a ajuns la 14 reusite in acest sezon. E la doua goluri in spatele lui Cristiano Ronaldo. Portughezul e lider in clasamentul marcatorilor din Serie A.



#MilanCrotone ميلان 1 × 0 كروتوني | هددددددددددددددددددف زلاتان يبراهيموفيتش ???? ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow ⁦@Faster__Goal1 pic.twitter.com/jqXUeMnub6 — بـــسّـــام أهــــــداف ???? (@J5Vsci) February 7, 2021