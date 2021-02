SANSE MINIME pentru Rafael Nadal la castigarea Australian Open 2021: cum s-a agravat starea fizica a campionului de la Roland Garros

Rafael Nadal are sanse minime de a castiga Australian Open 2021, luand in considerare ultimele noutati.

Rafael Nadal (34 de ani, 2 ATP) nu se afla in cea mai buna stare fizica inaintea debutului editiei 2021 a Openului Australiei. Deranjat de dureri in zona lombara, tenismenul iberic a fost fortat sa rateze doua meciuri pe care altminteri le-ar fi jucat pentru Spania in Cupa ATP, mai exact confruntarile cu Alex De Minaur, respectiv Stefanos Tsitsipas.

Cu 48 de ore inaintea primului meci pe care il va juca la Melbourne, Nadal s-a destainuit in fata jurnalistilor prezenti in Australia si le-a explicat in detaliu cum priveste momentele dificile prin care trece.

"Toate sentimentele pozitive pe care le-am avut acum 10 zile au disparut."



"Nu ma simt grozav, e evident, pentru ca altfel as fi jucat in Cupa ATP. E adevarat ca in ultimele 15 zile am suferit dureri la nivelul spatelui; am incercat azi sa servesc si fac tot ce e posibil ca sa fiu apt de joc, asta e tot ce pot spune azi. Inca sper ca starea mea sa se amelioreze si sa fiu gata de turneu," a afirmat Rafael Nadal la inceputul conferintei de presa.

"Nu ma gandesc sa nu joc, dar nu stiu in ce stare voi debuta. M-am antrenat grozav pentru multe saptamani si sunt dezamagit de ceea ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Toate sentimentele pozitive pe care le-am avut in urma cu vreo 10 zile au disparut acum, deoarece nu m-am putut antrena in modul in care mi-am dorit. Am facut multe lucruri pentru a ma recupera, nu e nimic serios, dar muschiul e inca intepenit, deci imi e dificil sa joc cu libertate de miscare.

Toata lumea ma ajuta in toate felurile posibile si sper sa fiu gata, dar uneori lucrurile se schimba rapid. Voi ramane optimist si voi face tot ce imi sta in putinta. Nu e o drama, e ceva ce se poate intampla, ceva ce mi s-a mai intamplat. Nu sunt un mare fan al cautarii scuzelor. Cand greutatile apar, trebuie sa cauti o cale prin care sa le intreci. Ce voi face va fi sa imi dau sanse sa concurez in turneu si sa depasesc primul tur, iar apoi voi castiga zile pentru a ma face mai bine," a adaugat campionul en-titre de la Roland Garros.

Rafael Nadal este la egalitate cu Roger Federer pe locul intai in clasamentul all-time al numarului de Grand Slam-uri castigate, 20. Din nefericire pentru spaniol insa Australian Open a fost turneul de mare slem in care a avut parte de cele mai proaste rezultate; Rafa s-a impus o singura data la Antipozi, in 2009, desi a mai jucat alte patru finale. In 2006, 2010, 2013 si 2018, Nadal s-a retras din turneu la Australian Open, un gest necaracteristic jucatorului nascut in Manacor.