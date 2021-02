"Nu a avut niciun impact!" Ianis, criticat dupa remiza lui Rangers cu ultima clasata! Ce nota a primit romanul 

Rangers s-a incurcat in deplasarea cu Hamilton, 1-1.

Echipa lui Gerrard a obtinut doar o remiza cu ultima clasata din Scotia, insa rezultatul obtinut nu ii afecteaza pozitia din clasament. Rangers este lider cu 76 de puncte, in timp ce Celtic are 55 de puncte si doua meciuri in minus.

Ianis Hagi a fost titular dupa prestatia de exceptie din etapa trecuta, cand a reusit sa inscrie golul victoriei, dar de aceasta data nu a mai impresionat.

Mijlocasul roman a fost tinut in teren pana in minutul 79, iar singurul moment in care s-a facut remarcat a fost minutul 15, cand a incercat un sut puternic de la distanta.

Rangers a deschis scorul la doua minute dupa ce Ianis a iesit din teren, prin autogolul lui Easton, insa Hamilton a egalat la ultima faza a meciului.

Prestatia mijlocasului roman a fost notata cu 5 de Glasgow Times, aceasta fiind si cea mai mica nota din primul 11.

"Nu a reusit sa construiasca dupa golul inscris in aceasta saptamana. O zi tacuta a jucatorului, nu a avut niciun impact", au scris scotienii.