"Este devastator! Ar putea fi un pariu bun pentru Napoli sau Milan!" Perla de 500 de milioane a lui Becali, analizata de un scouter din Italia! Comparatie cu un star de la Juventus

Octavian Popescu (18 ani) este revelatia acestui sezon!

Fotbalistul care a debutat pentru FCSB in acest sezon a strans deja 17 meciuri in tricoul ros-albastrilor, in care a reusit sa inscrie o data si sa ofere sase pase de gol! Popescu a impresionat inca de la primele aparitii, fiind laudat de oameni importanti din fotbal.

Prestatiile sale au atras atentia si in strainatate, iar cluburile mari ar fi deja cu ochii pe el. Francesco Panfili, unul dintre scouterii care au fost cu ochii pe Popescu, a vorbit intr-un interviu pentru Tuttosport despre jucatorul roman, pe care l-a asemanat cu starul lui Juventus, Chiesa.

Totodata, italianul a dezvaluit la ce echipe din Serie A ar putea juca fotbalistul ros-albastrilor pe care Becali spera sa incaseze sute de milioane de euro.

"Urmarindu-i pe Man si Coman, de la FCSB, l-am gasit pe Popescu. A fost 'dragoste la prima vedere', este un atacant cu calitati foarte mari.

Prima data cand l-am vazut ca a inscris, mi-am amintit de un gol pe care Chiesa l-a dat impotriva Speziei, cand era la Fiorentina Primavera. Popescu imi aduce foarte mult aminte de atacantul de la Juventus, este dreptaci ca el, au in comun si viteza de alergare.

Este bun in duelurile unu contra unu, iar flexibilitatea este o caracteristica cu care s-a nascut. Suteaza la poarta cu o naturalete fantastica. In spatiu deschis este devastator, imi aduce aminte si de Gervinho.

El este mai mult un jucator de ultima pasa, are deja 6 assist-uri in campionat. Este un talent fantastic, insa vorbim totusi despre un jucator nascut in 2002. Are potential de jucator de nivel inalt, insa trebuie sa mai creasca.

Pentru o echipa mare ca Juventus, ar putea fi o buna afacere, dar intr-o colaborare cu Sassuolo sau Cagliari. Dar cred ca Popescu, in viitorul apropiat, ar putea fi un bun pariu pentru echipe precum Napoli sau Milan", a declarat Panfili pentru sursa citata.