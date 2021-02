"Ne putem intreba daca am meritat si acest punct!" Dezamagirea lui Dan Petrescu dupa ce Kayserispor nu a putut sa invinga echipa de pe locul 18, desi a avut un om in plus mai mult de o repriza

Kayserispor a remizat in deplasare cu Erzurumspor, scor 1-1, in etapa a 24-a din Turcia.

Acest rezultat a fost obtinut in contextul in care echipa lui Dan Petrescu a avut superioritate numerica mai mult de o repriza dupa eliminarea lui Ackah din minutul 34.

Dupa meci, antrenorul roman s-a aratat destul de dezamagit de acest rezultat si chiar a declarat ca gazdele ar fi meritat mai mult de la acest meci pentru modul in care au luptat, mai ales in prima parte a meciului.

"Azi, chiar daca este inca devreme, putem spune ca a fost un meci pe viata si pe moarte, pentru ca sunt doua echipe care lupta pentru evitarea retrogradarii. Recunosc ca Erzurumspor a jucat mult mai bine decat noi in prima repriza, si-au dorit mai mult, au luptat foarte bine.

Si noi am incercat sa dam ce avem mai bun si am obtinut un punct. Chiar ne putem intreba daca am meritat acest punct. La meciul cu Alanya (1-1), noi am fost echipa care merita 3 puncte, dar am facut egal. Acum, pot spune ca ei au meritat mai mult. Au luptat si si-au dorit victoria. Un punct pentru noi e bun", a declarat dupa meci Dan Petrescu potrivit ntvspor.net.

In urma acestui rezultat, Kayserispor ramane pe locul 16 cu 23 de etape, pastrand distanta de doua puncte fata de Erzurumspor, care se afla pe prima pozitie care duce in Liga 2.