Barcelona spera la inca o REMONTADA ISTORICA in: PSG - Barcelona, LIVE TEXT de la 22:00 | Anfield se 'muta' la Budapesta in: Liverpool - Leipzig, de la aceeasi ora

Barcelona se deplaseaza la Paris pentru o 'misiune imposibila'. Cu Laporta din nou presedinte, catalanii spera la o minune pe Parc des Princes, dupa ce PSG s-a impus cu 4-1 in meciul tur.

Din lotul spanililor lipsesc Gerard Pique, care s-a accidentat in semifinala Cupei Spaniei cu Sevilla si Ronald Araujo, a carui accidentare a recidivat.

De cealalta parte, PSG, care se deplasase la Barcelona fara Di Maria si Neymar, a reusit sa il recupereze pe starul argentinian, in timp ce brazilianul va lipsi si la retur.

Fanii francezi au luat cu asalt hotelul in care erau cazati jucatorii Barcelonei si au declansat focuri de artificii la ora 4 dimineata.

