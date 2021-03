BREAKING NEWS! E oficial: Neymar va rata si returul cu Barcelona din Champions League! Anuntul facut de PSG

Paris Saint-Germain va juca miercuri pe teren propriu cu Barcelona in returul optimilor de finala din Champions League.

In tur, echipa antrenata de Mauricio Pochettino a castigat pe Camp Nou cu 4-1 prin golurile marcate de Kylian Mbappe cu o 'tripla' si Moise Kean. Pentru Barcelona a marcat Lionel Messi din penalty.

Parizienii au reusit aceasta performanta senzationala chiar si in absenta lui Neymar, care a suferit o accidentare in meciul de Cupa cu Caen de la inceputul lunii februarie si vor fi nevoiti sa joace si returul de pe Parc des Princes fara starul brazilian.

PSG a confirmat ca Neymar nu va putea juca nici in acest meci, el fiind inca in perioada de recuperare. Clubul parizian a transmis printr-un comunicat ca Neymar "isi va continua antrenamentul individual", iar noi detalii legate de starea lui vor fi dezvaluite "in urmatoarele zile".

Oricum, este de asteptat ca echipa din capitala Frantei sa nu aiba probleme in a-si asigura calicarea in sferturi, insa s-au mai vazut rasturnari fabuloase de scor in Champions League, una dintre cele mai cunoscute produsa chiar de Barcelona, chiar impotriva lui PSG.

In 2017, tot in faza optimilor de finala, PSG a castigat turul din Franta cu 4-0, insa a pierdut intr-un mod absolut uluitor pe Camp Nou cu 6-1, fiind eliminata dupa un gol marcat la ultima faza de Sergi Roberto.