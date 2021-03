Joan Laporta isi face simtita prezenta la echipa! S-a dus cu Barcelona la Paris si a incurajat jucatorii pentru a reusi o noua 'remontada'

Joan Laporta a castigat alegerile pentru presedentia clublui catalan, duminica, cu peste 50 la suta din voturie exprimate.

Fost presedinte al clubului intre 2003 si 2010 si omul care l-a pus principal pe Pep Guardiola la echipa de seniori a catalanilor, Joan Laporta si-a inceput noul mandat fiind foarte activ in viata echipei. Acesta a insotit jucatorii in deplasarea de la Paris, unde Barcelona spera sa repete isprava de acum 4 ani, cand pierduse meciul tur cu PSG, 4-0, si a intors calificarea pe Camp Nou, dupa ce s-a impus cu 6-1.

✈️ Joan Laporta is traveling with the team to Paris for #PSGBarça. ???????????? pic.twitter.com/rg9qJ8hf5E — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 9, 2021

Totusi, situatia se prezinta mult mai delicat, forta echipei conduse de Ronald Koeman este pusa la indoiala inclusiv de presa catalana, iar trio-ul care atunci a facut senzatie, Messi-Suarez-Neymar, s-a destramat. Toate sperantele suporterilor stau tot in Leo Messi, singurul ramas din acel trio, insa nici forma argentinianului in meciurile decisive din acest sezon nu a fost cea mai buna.

Cu toate acestea, Barcelona a reusit o prima 'remontada', in cupa, dupa ce pierduse meciul tur cu Sevilla cu scorul de 2-0, echipa "blaugrana" a intors la retur si s-a impus cu 3-0, dupa prelungiri, iar in campionat s-a apropiat de liderul Atletico la 3 puncte, insa echipa lui Simeone are un meci mai putin jucat.