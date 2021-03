Fostul golgheter din Europa League a ajuns in liga a doua din Spania! A jucat la Barcelona si a facut SENZATIE in Austria, iar acum lupta sa isi SALVEZE echipa de la retrogradare 

Jucatorul spaniol a reusit sa marcheze peste 270 de goluri in cariera.

Produs al academiei de la Espanyol, Jonathan Soriano a tradat si a ajuns in cele din urma la rivala din oras, Barcelona. Nu a reusit insa sa bifeze vreo partida in tricoul primei echipe, dar la echipa a doua era un remarcat in fiecare meci, unde era si capitan. Totusi, cea mai buna perioada a fotblaistului a fost in Austria, la RB Salzburg, cand proiectul Red Bull era la inceput.

A format un cuplu de atac remarcabil cu Alan, un atacant brazilian, si au reusit sa castige toate trofeele posibile din Austria in perioada 2012-2017. Golgheter al UEFA Europa League in sezonul 2013/2014, Jonathan Soriano a fost in trei randuri cel mai bun marcator din Austria si a fost desemnat de doua ori cel mai bun jucator al anului Bundesliga austriaca. Cinci Cupe nationale si cinci titluri de campion a cucerit ibericul in tricoul lui RB Salzburg. Cu un instinct de killer iesit din comun, marele regret al carierei lui Soriano il reprezinta faptul ca nu a fost niciodata convocat la reprezentativa "Furia Roja".

Totusi, a jucat patru meciuri pentru nationala U21 a Spaniei, marcand de sapte ori. Liber de contract din august 2020, dupa despartirea de Girona, Jonathan Soriano a semnat pana la finalul sezonului cu CD Castellon, pentru a pune umarul la salvarea de la retrogradare. Micuta echipa din estul Spaniei ocupa pozitia a 20-a din 22 de formatii in liga a doua. Cei de la Castellon au anuntat cu "surle si trambite" mutarea lui Soriano, pe retelele sociale.

????????️ Experiencia y goles, muchos goles... ¡Orelluts, ya está aquí el último refuerzo albinegro para ayudar a conquistar nuestro objetivo! ????⚽️ BENVINGUT! ????????#PPO pic.twitter.com/nyrlmYdQtJ — CD Castellón (@cdcastellon) March 7, 2021