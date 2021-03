"Este bine ca el si Leo au un trecut impreuna!" Koeman crede ca Messi va ramane la Barcelona dupa ce Laporta a castigat alegerile

Barcelona va juca returul din Franta contra lui PSG din optimile UEFA Champions League, iar catalanii vor incerca o noua intoarcere istorica.

In tur, catalanii au fost invinsi cu 4-1, dupa un 'recital' fantastica al lui Mbappe, care a inscris o tripla pe Camp Nou. Ronald Koeman are incredere in jucatorii pregatiti de el.

Joan Laporta a redevenit presedintele Barcei, iar antrenorul olandez a afirmat ca Messi si oficialul echipei au un trecut impreuna, iar acest lucru poate fi benefic pentru prelungirea contractului jucatorului argentinian.

"Nimic nu este imposibil, noi vom merge acolo sa castigam. Nu stiu daca Laporta il va convinge pe Messi sa ramana, pentru ca decizia ii apartine lui, dar este bine ca el si Leo au un trecut impreuna.

Trebuie sa profitam de ocaziile pe care le vom avea. Daca vom da totul pe teren, putem spera la final sa obtinem un rezultat bun. Cel mai rau lucru ar fi sa nu dam totul pe teren maine seara.

Daca jucatorii vor fi montati si Leo Messi va face un meci foarte bun, totul este posibil. Nu trebuie sa punem toata presiunea pe Leo, dar el are abilitatea de a decide orice joc", a spus Koeman, conform AS.