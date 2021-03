Mbappe e DE NEOPRIT! Francezul a mai doborat un record dupa ce a deschis scorul cu Barcelona! I-a luat fata chiar lui Messi

Campioana Frantei a deschis scorul dupa 30 de minute, in urma unui penalty transformat de Kylian Mbappe.

Dupa aceasta reusita, francezul a devenit cel mai tanar jucator care ajunge la 25 de goluri marcate in istoria Champions League, dupa ce a doborat un record care ii apartinea lui Messi.

Astfel, in momentul reusitei, Mbappe avea 22 de ani si 80 de zile, iar Leo Messi, jucatorul al carui record de precocitate a fost depasit, avea 22 de ani si 286 de zile.

22y 80d – Aged 22 years and 80 days, Kylian Mbappé has become the youngest player in UEFA Champions League history to reach 25 goals in the competition, taking the mantle from Lionel Messi (22y 286d). Idolise. pic.twitter.com/bPetOpNyri