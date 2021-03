Prima REACTIE a lui Leo Messi dupa ce Laporta a fost ales PRESEDINTE la Barcelona! Ce a facut starul catalanilor 

Adversarii lui Laporta nu au avut sansa in fata celui care a mai condus clubul in perioada 2003 - 2010. 54.28% a fost procentul cu care Laporta a castigat candidatura, strangand un total de 30 184 de voturi.

Dupa ce a fost ales, Laporta a vorbit pentru Radio Catalunya in dimineata zilei de luni si a dezvaluit ca Leo Messi, cel care a participat pentru prima data la vot, a luat legatura cu el si i-a transmis deja felicitari pentru triumful electoral.

Laporta a vorbit despre Leo, caruia ii expira contractul in vara si despre care s-a scris ca ar putea pleca de la echipa: "A fost foarte frumos sa il vad pe Messi ca a mers la vot. Este inca o dovada ca iubeste Barcelona. Sunt convins ca vrea sa ramana. M-a felicitat ca am castigat alegerile, cred ca este normal sa faca asta".

The first words of new FC Barcelona president Joan Laporta: pic.twitter.com/z33If9zMPR