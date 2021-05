"Arbitrul mi-a spus: 'Sa te f**!'" Dezvaluiri bomba ale jucatorilor lui PSG din meciul cu City! Ce au spus Herrera si Verratti

Manchester City a castigat cu 2-0 returul de pe Etihad cu PSG!

Echipa lui Guardiola s-a calificat in prima finala Champions League din istorie, dupa 4-1 la general cu Paris Saint-Germain. Returul a fost unul extrem de tensionat, iar francezii au ramas din nou cu un om in minus, dupa ce in tur Gueye a vazut cartonasul rosu.

De aceasta data, Di Maria a fost trimis la vestiare dupa ce l-a calcat pe Fernandinho, iar de acolo au inceput tensiunile pe teren.

La finalul meciului, jucatorii lui PSG l-au acuzat pe centralul Kuipers ca li s-a adresat cu cuvinte jignitoare.

"Am fost echipa mai buna pentru 70 de minute. Am atacat, am facut probleme unei echipe care joaca foarte bine. Plecam cu capul sus, desi suntem tristi. Nu e usor sa pleci asa, mai ales din semifinale. Am jucat bine

Vorbim despre respect in legatura cu arbitrii. Arbitrul i-a zis: 'f**k off' lui Paredes. Daca spunem noi asta ne trezim cu suspendare de 3-4 meciuri", a spus Herrera pentru RMC Sport.

"Arbitrul mi-a spus 'sa te f**!' de doua ori. Pentru ei e ceva normal, dar daca spunem noi, atunci primim suspendari. Vorbesc mult cu arbitrul, dar nu ii spun asta", a spus si Verratti.