Kylian Mbappe este incert pentru returul cu City! Ar fi o lovitura teribila: PSG a oferit informatii de ultima ora

PSG are un absent important inaintea duelului cu Manchester City, din returul semifinalelor UEFA Champions League.

Kylian Mbappe are o accidentare la gamba dreapta, anunta clubul, si nu este sigur daca acesta va fi sau nu apt pentru duelul de marti.

Mauricio Pochettino a confirmat ca Mbappe este incert momentan: "Kylian Mbappe simte un discomfort la gamba dreapta. Speram ca asta sa nu conteze si ca el va fi cat de curand alaturi de noi".

Mbappe a cerut sa fie schimbat in minutul 87 al duelului dintre Metz si PSG, incheiat cu scorul de 3-1, meci in care a reusit o dubla.

In schimb, Juan Bernat, accidentat de la inceputul acestui sezon, este aproape sa revina la potential normal. Acesta isi continua programul de pregatire si ar putea prinde minute chiar inainte de finalul sezonului.

37 de goluri si 10 pase de gol a adunat Mbappe, on 43 de meciuri jucate in acest sezon.

PSG a pirdut turul de la Paris, 1-2, si este obligata sa marcheze de cel putin doua ori in deplasare, pentru a se califica. In campionat, PSG e pe doi, la un punct in spatele liderului Lille.

Pochettino nu se va putea baza nici pe Idrissa Gueye, eliminat in meciul tur.