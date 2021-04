De Bruyne a spus tot la finalul meciului nebun cu PSG! Ce i-a spus Mahrez inainte sa inscrie din lovitura libera

Manchester City a castigat cu 2-1 meciul cu PSG si a devenit favorita pentru calificarea in finala!

Paris Saint-Germain a deschis scorul in minutul 15, prin Marquinhos, dupa centrarea buna a lui Di Maria, iar francezii au fost in avantaj pana in minutul 64, cand Navas a gafat incredibil, iar De Bruyne a egalat cu ceea ce se voia a fi o centrare.

Mahrez a dat lovitura pe Parc des Princes, dupa ce a inscris golul victoriei in minutul 71, din lovitura libera. Desi toti se asteptau ca De Bruyne sa fie cel care executa, atacantul i-a cerut permisiunea sa bata el. Mahrez a sutat puternic, balonul a trecut prin zidul lui Navas si s-a dus direct in poarta.

La finalul meciului, mijlocasul belgian, care a fost numit MVP a dezvaluit care a fost discutia pe care a purtat-o cu Mahrez.

"M-a intrebat daca poate sa execute el si i-am zis 'daca ai incredere in tine, fa-o'. A inscris, deci cine sunt eu sa spun ceva despre asta?

Totul este pus intr-o pozitie perfecta. E dificil pentru portar pentru ca se asteapta intotdeauna ca cineva sa atinga balonul", a spus De Bruyne pentru BT Sport.

