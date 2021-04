Neymar, facut praf de un star al muzicii dupa meciul cu City din semifinalele Champions League: "Este un ticalos nerusinat" Atac dur la starul lui PSG

Manchester City a invins-o pe PSG in turul semifinalelor Champions League, 2-1.

Fotbalul naste pasiuni nemaintalnite in oameni, iar daca nivelul este mai mare cu atat mai multe reactii vom avea din partea oameniilor. Asta s-a intamplat si in timpul partidei dintre PSG si Manchester City, cand celebrul cantaret al trupei "Oasis", Liam Gallagher, un fan al echipei engleze, a inceput sa posteze pe retelele sociale mesaje urate la adresa brazilianului Neymar.

Unul dintre cei mai buni jucatori ai lumii, fotblaistul lui PSG nu a avut o partida stralucita, la fel ca partenerul sau din atac, Kylian Mbappe, insa tot a fost tinta faniilor englezi, care il acuza ca simuleaza prea mult. Solistul Gallagher a facut si el asta si a postat mesaje ca "Scoate-l pe nesimtitul ala care simuleaza" sau "Neymar este un ticalos nerusinat".

Neymar is an embarrassing little cunt