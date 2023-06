"Chiar și Mbappe a făcut un pas în spate". Adevărul despre statutul lui Lionel Messi la PSG 

Mijlocașul de 33 de ani a asigurat că starul argentinian era liderul din din vestiar, în fața lui Kylian Mbappe, chiar dacă din exterior lucrurile păreau diferite.

"Dacă îl ai pe Leo, toți ceilalți fac un pas în spate, chiar și Mbappe. Leo nu trebuie să vorbească pentru a fi respectat. Cum să ridic vocea dacă Leo nu o face? Este o minciună ce s-a spus despre rivalitatea cu Mbappe", a declarat Herrera, potrivit AS.

"L-am admirat ca fotbalist, apoi în postura de coleg de echipă. Leo nu a făcut niciun gest urât cu vreun jucător. Am mers la masă cu familia lui. Toți sunt foarte respectuoși. Se poartă ca niște persoane obișnuite, iar el este cel mai bun din istorie", a mărturisit ibericul.

Ce a răspuns Messi când a fost întrebat dacă ar fi jucat gratis la FC Barcelona



Zilele trecute s-a scris și că Lionel Messi și-ar fi arătat disponibilitatea pentru a juca gratis la FC Barcelona, iar în interviul acordat miercuri seară pentru Mundo Deportivo acesta a fost întrebat despre aspectul precizat și a oferit un răspuns clar.

"Adevărul e că partea economică nu a fost niciodată o problemă pentru mine și nici un obstacol. Niciodată nu am ajuns acum să vorbim despre contract. S-a vorbit despre o propunere, însă nu a existat una formală, scrisă, semnată, pentru că nu a fost nimic și nu știam dacă se poate face sau nu. A existat intenția, însă nu puteam înainta cu nimic, nu am vorbit nici de bani. Dacă ar fi fost o chestiune de bani m-aș fi dus în Arabia sau în altă parte. Mi se păreau mulți bani și adevărul este că decizia are legătură cu alte lucruri, nu cu banii", a declarat Leo Messi.

Lionel Messi a fost promovat la prima echipă a Barcelonei în 2005, iar în 2021 a plecat la PSG din postura de jucător liber de contract, după ce contractul său a expirat. După două sezoane petrecute pe Parc des Princes, argentinianul a semnat cu Inter Miami.