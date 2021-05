Marele Alex Ferguson a fost la hotelul lui PSG inainte de semifinala cu City! Care a fost scopul vizitei

Retras din activitate de mai multi ani, Alex Ferguson nu poate sta departe de fotbal.

Legendarul antrenor scotian al lui Manchester United le-a facut o vizita la hotel celor de la PSG, unde s-a conversat cu Mauricio Pochettino, fost antrenor in Premier League la Tottenham, cei doi avand o relatie de amicitie bazata pe respect reciproc.



Asa cum e traditia initiata de el, Ferguson ii invita pe antrenorii echipei rivale la un pahar de vin dupa meci, iar Pochettino a fost cucerit de sarmul scotianului care-l provocase sa spuna cine au fost marcatorii Argentinei la Mondialul din 1930. Pochettino a fost nevoit sa achite consumatia si a declarat apoi ca "amicitia cu Ferguson este un vis implinit".

Acum, Ferguson a venit la hotel purtand o masca cu emblema lui Manchester United, iar la iesire a fost condus de presedintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi. Gruparea de pe Parc des Princes a pierdut prima mansa de acasa cu 1-2, dar ar putea fi ajutata de sfaturile lui Sir Alex, cel care a fost la conducerea lui United in celebrul comeback din finala cu Bayern din 1999. Atunci, bavarezii au condus cu 1-0 pana in minutul 90, dar Sheringham si Solskjaer, actualul antrenor al "diavolilor rosii" au intors soarta partidei si au adus trofeul pe Old Trafford.