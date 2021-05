Mahrez, cosmarul lui PSG! A deschis scorul dupa o faza pornita de la Ederson! Cum a marcat

Semifinala Champions League a inceput cu o intensintate foarte mare, iar englezii au lovit primii.

"Cetatenii" au marcat la prima faza periculoasa pe care au avut-o in meci, in minutul 11, cand in urma unui contraatac pornit de la portarul Ederson, mingea a ajuns la Ryan Mahrez, aflat intr-un unghi destul de inchis, insa jucatorul algerian a gasit finalizarea printre picioarele lui Keylor Navas.



Mahrez doing Mbappe and Neymar careers in the dirt man.. #MCIPSG pic.twitter.com/gbbG3gLUhL — UNITED EXTRA (@UTDEXTRA_) May 4, 2021

Pentru PSG acest gol nu face o mare diferenta, avand nevoie in continuare de doua goluri pentru a spera la calificare, dupa ce au pierdut in tur, 1-2, pe teren propriu.

Ramane de vazut cum se va termina meciul, insa adaptabilitatea englezilor este de remarcat, care au inceput meciul cedand posesia si jucand un fotbal reactiv, ceea ce e foarte important pentru orice foratie mare.