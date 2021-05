Kylian Mbappe le da emotii fanilor lui PSG inainte de semifinala cu City! Cum a fost surprins starul francez la hotel

Superstarul francez a evoluat in partida tur, insa nu a reusit sa aiba vreo realizare notabila.

Desi Mbappe a ratat meciul de campionat de sambata cu Lens (2-1), antrenorul parizienilor Mauricio Pochettino s-a declarat optimist in privinta participarii sale in meciul cu City. "Il evaluam zi de zi. Eu cred ca va putea juca", a indicat tehnicianul argentinian, citat de Agerpres.



Kylian #Mbappé est arrivé à l’aéroport du Bourget. Il va s’envoler avec le reste de l’équipe pour Manchester ce matin. #MCIPSG pic.twitter.com/3cD0DEqpUT — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 3, 2021

De asemenea, lasati la repaus pentru partida cu Lens, Alessandro Florenzi si Leandro Paredes au revenit si ei pe lista. Un lucru rar in acest sezon, "Poche" dispune de un efectiv aproape complet, doar fundasul lateral Juan Bernat, accidentat de multa vreme la un genunchi, lipsind de la aceasta partida.

Totusi, e greu de crezut ca Mbappe nu va forta indiferent de starea de sanatate pe care o are, acesta avand de dovedit ca poate fi decisiv in meciurile cu adevarat importante, dupa ce in sezonul trecut nu a reusit sa fie decisiv in finala pierduta cu Bayern, 1-0.