Manchester City - PSG, LIVE de la ora 22:00 | Neymar lupta pentru a doua finala consecutiva de Champions League! Echipele probabile 

11:41

In aceasta seara se va decide prima finalista a sezonului 2020/21 al Champions League. Manchester City va primi vizita celor de la PSG, englezii plecand cu prima sansa de calificare, dupa victoria cu 2-1 de la Paris.





Mbappe ar putea fi marele absent al returului din Anglia. Desi antrenorul parizienilor a declarat ca are sperante ca fotbalistul va fi apt de joc, Mbappe a fost vazut schiopatand la sosirea in Manchester, astfel ca sansele ca el sa prinda minute in aceasta seara sunt minime.





Pochettino se bucura, insa, de revenirea lui Alessandro Florenzi si Leandro Paredes, singurii jucatori care vor rata cu siguranta meciul cu City fiind Juan Bernat, accidentat, si Idrissa Gueye, suspendat.





De cealalta parte, Pep Guardiola nu are nicio problema in ceea ce priveste lotul, declarand ca echipa lui trebuie sa se concentreze foarte bine pentru a le 'citi' jocul francezilor si a-si putea impune strategia.





Echipa care va obtine calificarea in aceasta seara o va infrunta in finala Champions League pe invingatoarea din semifinala Chelsea - Real Madrid, al carei retur este programat miercuri seara, de la ora 22:00. In tur, cele doua echipe au remizat, scor 1-1.





Meciul dintre Manchester City si PSG este programat de la ora 22:00 si va fi transmis live pe www.sport.ro.





Echipele probabile:





Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo - Rodri, Gundogan - Mahrez, Bernardo Silva, Foden - De Bruyne