Pochettino, dezamagit de prestatia echipei sale din a doua repriza: "Doua goluri evitabile. Este dificil sa acceptam!" Ce spune antrenorul lui PSG despre meciul retur

Mauricio Pochettino a fost dezamagit de modul in care echipa sa a primit cele doua goluri.

Antrenorul lui PSG, Mauricio Pochettino a vorbit dupa infrangerea de pe teren propriu impotriva lui Manchester City, scor 1-2.

Manchester City a reusit sa intoarca scorul, dupa ce Paris Saint-Germain a avut avantajul pe tabela pana in minutul 64 cand Kevin de Bruyne a restabilit egalitatea, iar mai apoi Riyad Mahrez a decis scorul final, dupa doar sapte minute.

"E usor sa facem o analiza la cald. Un rezultat care poate fi caracterizat prin doua cuvinte, doua goluri evitabile. Este dificil sa acceptam o astfel de infrangere cu doua goluri de genul asta.

Este o semifinala. Ambele echipe pot merge in finala. Stim ca va fi dificl in Anglia. In prima repriza am controlat bine jocul, ne-a lipsit insa energia pentru a controla mingea asa cum am facut in prima repriza. Acum avem nevoie sa ne recuperam dupa acest joc si sa ne revenim", a spus Pochettino la finalul meciului cu City pentru Sky Sports.

Manchester City si PSG se intalnesc pentru meciul retur in 4 mai pe Etihad Stadium.