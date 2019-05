"Ajax a jucat un fotbal mai bun, nu am meritat calificarea mai mult ca ei!" Declaratie neasteptata dupa ce Tottenham s-a calificat in finala UEFA Champions League

Tottenham si Liverpool se vor intalni in finala UEFA Champions League in acest sezon. Ambele au revenit in semifinale dupa ce au fost conduse la general cu 3-0.

Tottenham a devenit al 40-lea club din istorie care joaca finala de Cupa Campionilor Europeni sau UEFA Champions League dupa un retur nebun cu Ajax! Olandezii au invins la Londra cu 1-0 si conduceau la pauza pe propriul teren cu 2-0. Insa Lucas Moura a reusit un hattrick incredibil in repriza secunda, golul calificarii venind in minutul 90+5!

Fost jucator la Ajax, Christian Eriksen a avut un discurs sincer dupa meciul nebun, recunoscand ca Ajax a fost echipa superioara pe o buna perioada a celor doua partide.

"A fost un meci incredibil. Am fost foarte departe, am luptat sa revenim si am avut noroc. Imi pare rau pentru Ajax. In cele doua meciuri au jucat un fotbal mai bun, dar noi am marcat. Este o eliberare, am muncit pentru asta si suntem in finala. Nu ne puteam privi in oglinda la pauza.



A trebuit sa luptam, sa ii punem sub presiune. Lucas a avut un meci minunat cu cele trei goluri. Nu a fost nimic tactic, a fost mai mult o lupta. Inima si Lucas Moura, asa am castigat meciul. A avut un sezon ca un rollercoaster, dar pentru ca ne-a dus in finala ar trebui sa i se faca o statuie in Anglia.



Nu am meritat calificarea mai mult ca ei, dar am obtinut-o. Finala englezeasca va fi distractiva. Ei mai au de jucat in campionat, dar in trei saptamani va fi fantastic" a spus Christian Eriksen la finalul partidei.