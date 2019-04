TOTTENHAM - AJAX | Neres, imagini fabuloase pe stadion! Cum a fost surprins starul lui Ajax alaturi de iubita sa: a cucerit-o in 2 secunde | FOTO

Neres a oferit imaginile saptamanii inaintea partidei cu Tottenham din semifinalele UEFA Champions League.

Starul lui Ajax a adus-o la Londra si pe Kira Winona, iubita sa, iar cei au oferit cadre picante fotoreporterilor la antrenamentul oficial dinaintea meciului cu Tottenham.

Neres e titular in partida contra lui Tottenham si este unul dintre jucatorii in care olandezii isi pun cele mai mari sperante pentru o victorie in aceasta seara.

A cucerit-o in 2 secunde printr-o replica neobisnuita

Poate pare dificil sa cuceresti un supermodel, insa acest lucru nu reprezinta deloc o problema pentru fotbalistul lui Ajax Amsterdam, David Neres. Atacantul brazilian a impresionat-o pe Kira Winona cu un mesaj simplu, dar total neobisnuit.

"Nu a trebuit sa fac prea multe pentru a deveni iubita mea. Am vazut-o pe Instagram si i-am trimis un mesaj: `Sunt David Neres. Hai la mine`. A fost suficient pentru o intalnire", a spus plin de incredere fotbalistul lui Ajax.

Mai mult, intrebat de reporter de ce o considera pe iubita sa perfecta, Neres a raspuns la fel de increzator: "Pentru ca este cu mine".