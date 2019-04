TOTTENHAM - AJAX | "Fara voi, povestea nu ar fi inceput niciodata!" Gestul FABULOS al celor de la Ajax inainte de semifinala de vis din UCL

Tottenham - Ajax se joaca marti, de la ora 22:00, in semifinalele UEFA Champions League.

Ajax a renascut in acest sezon si are un parcurs de exceptie in UEFA Champions League. Olandezii au eliminat Real Madrid si Juventus si au ajuns in semifinalele competitiei.

Un rol important in calatoria fabuloasa a lui Ajax in UCL l-au jucat suporterii sai. Fanii olandezi au aratat ca dragostea pentru echipa lor preferata e mai presus de orice. I-au primit "cum se cuvine" adversarilor Real si Juve atunci cand meciurile s-au jucat la Amsterdam, cu artificii si torte in miez de noapte si si-au sustinut favoritii din rasputeri.

Clubul olandez a tinut sa le multumeasca acestora printr-o scrisoare emotionanta publicata pe retelele de socializare, chiar inainte de meciul care se joaca in Anglia, marti, de la ora 22:00.

"Acesta este un mesaj de multumire.

Un omagiu pentru toti cei care ne sustin in aceasta calatorie.

Pentru toti cei care s-au indragostit de visul nostru si care ne-au ajutat sa ii marim potentialul.

Pentru o echipa care evolueaza ca si cand nu ar exista ziua de maine; noi pretuim viitorul, investim in el. E povestea noastra fara sfarsit. E credinta noastra pentru totdeauna.

Aceasta poveste este departe de a fi incheiata si fara ajutorul vostru nu ar fi inceput niciodata", este scrisoarea celor de la Ajax.