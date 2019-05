Moment ISTORIC dupa nebunia din UEFA Champions League! Doar a 10-a oara cand L'Equipe da nota 10 pentru un jucator! Messi a reusit de 2 ori aceasta performanta

Eroul celor de la Tottenham a reusit o performanta incredibila.

Jurnalistii de la L'Equipe sunt recunoscuti pentru duritatea lor cand vine vorba de notele acordate jucatorilor. Partida dintre Ajax si Tottenham i-a determinat sa-i acorde nota 10 lui Lucas Moura dupa hattrick-ul reusit de brazilian ce a dus-o pe Tottenham in finala UEFA Champions League!

Moura a reusit sa inscrie de 3 ori cu piciorul stang, in conditiile in care acesta nu este piciorul sau de baza si nu marcase cu stangul in ultimele 2 sezoane! Exceptand o reusita cu capul in stagiunea precedenta, toate golurile brazilianului au fost marcate cu piciorul drept! Reusita decisiva pentru Tottenham a venit in minutul 90+5 iar Spurs a devenit a 40-a echipa care joaca finala de UEFA Champions League sau Cupa Campionilor Europeni.

A 10-a oara cand se intampla

Cei de L'Equipe au mai acordat in doar alte 9 cazuri nota 10 pentru un jucator! Tot in acest sezon de UEFA Champions League, Dusan Tadic a primit aceasta nota dupa prestatia fantastica din partida castigata de Ajax cu 4-1 la Madrid, contra celor de la Real.

Neymar a primit si el nota 10 in urma cu un an dupa o partida cu Dijon in care a marcat 4 goluri si a dat 2 assist-uri, scorul final fiind 8-0. Leo Messi este singurul jucator care a primit in 2 randuri nota 10 de la L'Equipe: dupa meciurile cu Arsenal din 2010 si Bayer Leverkusen din 2012.

Carlos Eduardo (2014 in Nice - Guingamp), Robert Lewandowski (2013 in Dortmund - Real), Lars Windfeld (1997 in Aarhus - Nantes), Oleg Salenko (1994 in Rusia - Camerun), Franck Sauzee (1988 in Franta U21 - Grecia U21) si Bruno Martini (1988 in Franta U21 - Grecia U21) sunt ceilalti jucatori care au primit nota 10 de la L'Equipe. Ultimii 2 au primit dupa finala Europeanului de tineret castigata de Franta in fata Greciei.