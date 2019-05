AJAX - TOTTENHAM, LIVE 22:00 | Cine vrea sa joace cu Liverpool in finala? Olandezii sunt favoriti dupa victoria din tur

Urmarim si comentam impreuna Ajax - Tottenham, returul dublei din semifinalele UEFA Champions League pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Ajax - Tottenham, returul celei de-a doua semifinale a UEFA Champions League, se joaca in aceasta seara cu incepere de la ora 22:00.

Ajax este favorita la calificarea in marea finala, acolo unde o asteapta Liverpool, dupa ce a reusit sa castige in Anglia cu 1-0.

"Noi trebuie sa jucam la capacitatea noastra, cu incredere in fortele proprii. Suntem pregatiti si nerabatori sa jucăm. Jucam fiecare meci la rezultat. Avem o echipa buna si in fiecare meci am aratat ca suntem in crestere", a declarat Erik ten Hag, antrenorul lui Ajax.

Tottenham pare ca a obosit pe final de sezon. Englezii au picat de tot in ultima perioada. Echipa lui Pochettino a pierdut cinci din ultimele sase meciuri jucate in toate competitiile.

"Avem nevoie de un joc colectiv la inaltime. O sa ne fie greu. Ajax e o echipa foarte buna", a declarat antrenorul lui Tottenham.

Echipele probabile:

Ajax: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schone, de Jong - Ziyech, van de Beek, Neres - Tadic

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Dier - Lucas Moura, Alli, Eriksen - Son