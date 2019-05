Ajax - Tottenham | Lucas Moura, eroul englezilor, a izbucnit in LACRIMI la final: imaginile care l-au emotionat. VIDEO

Lucas Moura este eroul lui Tottenham in cel mai bun sezon din istoria clubului: prima calificare in finala Champions League.

Tottenham a produs al doilea miracol din Champions League, dupa victoria lui Liverpool contra Barcelonei, 4-0. Londonezii au pierdut in tur cu 1-0, iar la pauza returului erau condusi cu 2-0. Lucas Moura a intrat in scena in repriza a doua si a reusit hattrick-ul salvator. Brazilianul a inceput sa planga la interviurile de la final.

Lucas Moura: E imposibil sa explic ce simt!



"E imposibil sa descriu ce simt in acest moment. Sunt foarte, foarte fericit si mandru de colegii mei. Am crezut ca este posibil daca dam totul pe teren. Cred ca meritam acest moment, suntem o familie.

E imposibil sa explic, sunt atat de fericit! E un mare dar de la Dumnezeu si vrea sa-l impart cu colegii mei si cu suporterii. Toata lumea a muncit din greu. E dificil sa joci impotriva lui Ajax, dar am crezut tot timpul in colegii mei si calitatile lor, chiar si fara oameni cheie.

Sunt foarte mandru! Fotbalul e incredibil, iti ofera momente ca acesta, nici nu poti sa-ti imaginezi. Acum trebuie sa ne bucuram. E cel mai bun moment din cariera mea si vreau sa le multumesc colegilor mei pentru ca ceea ce traiesc aici la Tottenham este incredibil", a spus Moura la televiziunea din Brazilia care a transmis meciul.

Eroul lui Tottenham a izbucnit in lacrimi in momentul in care reporterii brazilieni i-au pus inregistrarea cu comentariul brazilian de la reusitele sale.

Lucas Moura a ajuns la Tottenham in 2018 de la PSG.