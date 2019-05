Performanta INCREDIBILA a pustiului minune de la Ajax! Ce s-a intamplat la meciul cu Tottenham!

Ajax Amsterdam continua parcursul bun din acest sezon de UEFA Champions League. Olandezii au reusit sa castige pe terenul lui Tottenham si se gandesc din ce in ce mai mult la finala.

Victoria nu este singurul motiv de mandrie, ci si performanta lui Matthijs De Ligt. Fundasul lui Ajax a devenit cel mai tanar capitan care isi conduce echipa intr-o semifinala de UEFA Champions League.

De Ligt are 19 ani si nici macar nu era nascut la ultima semifinala jucata de Ajax, cu Juventus in 1997.

