A atins 34,5 kilometri pe ora! SURPRIZA: el e omul cu cel mai rapid sprint din UCL. Cum arata TOP 5 | VIDEO

UEFA a publicat topul sprinterilor din sezonul trecut de UEFA Champions League.

Clasamentul din acest an aduce cu sine o surpriza mare. Virgil van Dijk, proaspat desemnat de UEFA "Cel mai bun jucator al anului", a reusit sa atinga si cea mai mare viteza intr-un meci disputat in UCL.

Van Dijk a reusit sa-i intreaca pe Leroy Sane, Gareth Bale sau Kyle Walker, jucatori recunoscuti pentru calitatile lor de sprinteri.

Momentul in care Van Dijk a atins viteza maxima s-a petrescut in meciul jucat in deplasare contra Barcelonei, pierdut de Liverpool cu 0-3.

34,5 kilometri pe ora a reusit sa atinga olandezul in sprintul sau.

Virgil van Dijk (Liverpool) - 34,5 kilometri vs Barcelona

Leroy Sane (Manchester City) - 34,4 kilometri vs Hoffenheim

Kyle Walker (Manchester City) - 34,2 kilometri vs Tottenham

Gareth Bale (Real Madrid) - 33,8 kilometri vs Roma

Breel Embolo (Schalke) - 33,5 kilometri vs Galatasaray

