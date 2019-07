ZEII Messi si Ronaldo se lupta cu noua generatie galactica: De Jong, Mbappe, De Ligt! Van Dijk, cele mai mari sanse sa castige! AICI: cei 10 nominalizati la premiul THE BEST

Griezmann n-a prins lista celor mai buni jucatori din lume in ultimul sezon.

Fifa a anuntat azi lista nominalizatilor pentru premiul The Best. Pe langa Messi si Ronaldo, pe ea se regasesc bijuteriile lui Ajax din ultimul sezon, De Jong si De Ligt, dar si castigatorii Champions League Virgil Van Dijk, Mo Salah si Sadio Mane. Kane reprezinta Anglia, in timp ce Franta conteaza doar prin Mbappe. Eden Hazard, proaspat transferat la Real Madrid completeaza top 10.

The Best 2019 e premiul care recompenseaza cele mai bune performante ale jucatorilor si antrenorilor din intreaga lume in perioada 16 iulie 2019 - 19 iulie 2019. Fanii pot vota pe site-ul FIFA. Pentru stabilirea ierarhiilor finale, se iau in calcul optiunile unui juriu format din jurnalisti, capitanilor si antrenori de nationale ale tarilor membre FIFA.

Cei mai buni 3 din fiecare categorie vor fi dezvaluiti inaintea galei de la Milano, de pe 23 septembrie, cand va avea loc premierea.

Anul trecut, premiul pentru cel mai bun jucator al Planetei i-a revenit lui Luka Modric, urmat de Ronaldo si de Salah.

Gala The Best e organizata de Fifa incepand din 2016, dupa ce federatia internationala a rupt colaborarea cu France Football si n-a mai fost implicata in acordarea Balonului de Aur. Primele doua editii au fost castigate de Cristiano Ronaldo.

Cele mai mari sanse sa se impuna le are olandezul Van Dijk, favorit al caselor de pariuri si pentru Balonul de Aur.