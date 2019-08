UEFA THE BEST | Van Dijk vs Messi, primul duel al sezonului! Cele 5 premii acordate astazi, dupa tragerea la sorti pentru grupele UEFA Champions League

Tragerea la sorti pentru Grupele UEFA Champions League va avea loc de la ora 19.00. Tot atunci se va anunta si Jucatorul Anului UEFA

Gala UEFA din aceasta seara va aduce si raspunsul la cea mai rostita intrebare in lumea fotbalului mondial: Cine este cel mai bun? Veteranii nominalizarilor, Messi si Cristiano Ronaldo se vor confrunta cu spaima oricarui atacant, Virgil van Dijk, in lupta pentru trofeul UEFA The Best.

Marele favorit este fundasul celor de la Liverpool care a fost desemnat jucatorul sezonului trecut in Premier League si a reusit sa cucereasca cu echipa sa atat trofeul Champions League cat si Supercupa Europei. Van Dijk ar putea fi primul fundas de la Cannavaro desemnat cel mai bun jucator al anului.

Van Dijk este considerat favorit si de casele de pariuri.

Lista candidatilor de la gala UEFA

Cel mai bun jucator: Van Dijk (Liverpool), Messi (Barcelona) si Cristiano Ronaldo (Juventus).

Cel mai bun portar: Alisson (Liverpool), Lloris (Tottenham) si Ter Stegen (Barcelona).

Cel mai bun fundas: Alexander-Arnold (Liverpool), De Ligt (Ajax, acum Juventus) si Van Dijk (Liverpool).

Cel mai bun mijlocas: De Jong (Ajax, acum Barcelona), Eriksen (Tottenham) si Henderson (Liverpool).

Cel mai bun atacant: Mané (Liverpool), Messi (Barcelona) si Cristiano Ronaldo (Juventus).

Cine merita sa castige trofeul UEFA The Best? Leo Messi Virgil Van Dijk Cristiano Ronaldo