Ce se intampla cu Virgil van Dijk? Colosul din apararea lui Liverpool a fost driblat pentru a doua oara intr-o luna :)

Virgil van Dijk a fost desemnat cel mai bun jucator al sezonului trecut in Premier League.

Pe 4 august, Manchester City si Liverpool s-au intalnit in primul mare meci al sezonului in Anglia, iar „cetatenii” au castigat Community Shield la penalty-uri, dupa 1-1 in timpul regulamentar. Campioana Angliei n-a reusit atunci doar sa castige primul trofeu din acest sezon, ci si sa-i si sparga „zidul” marii rivale. Olandezul Van Dijk a fost driblat pentru prima data dupa 65 de meciuri, din martie 2018. Brazilianul Gabriel Jesus a reusit performanta, precedentul dribling reusit in fata fundasului campioanei Europei fiind cel al lui Mikel Merino de la Newcastle.

Ieri, Liverpool a castigat derby-ul cu Arsenal, scor 3-1, dar Van Dijk a fost dribalt din nou. Fundasul de 84.65 milioane de euro a fost pacalit de Nicolas Pepe, jucatorul pe care „tunarii” l-au cumparat de la Lille cu 80 de milioane de euro, cel mai scump transfer din istoria clubului londonez. In ciuda faptului ca a fost driblat de Pepe, Virgil a fost din nou excelent in centrul apararii lui Liverpool, care este lider in Premier League, cu punctaj maxim dupa 3 etape jucate. Retele sociale sunt pline de glume pe seama lui Van Dijk, despre care fanii spun ca a inceput sa para mai uman, dupa ce zeci de meciuri si-a dominat autoritar adversarii directi.