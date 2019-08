S-a spart ZIDUL Van Dijk! A fost driblat pentru prima data dupa 65 de meciuri! Ce jucator de la City a trecut de el

City a castigat Community Shield la penalty-uri, dupa 1-1 in timpul regulamentar.

Campioana Angliei n-a reusit doar sa castige primul trofeu din acest sezon, ci si sa-i sparga 'zidul' marii rivale. :) Olandezul Van Dijk a fost driblat pentru prima data dupa 65 de meciuri. Brazilianul Jesus a reusit performanta. Van Dijk nu mai fusese driblat din martie 2018, cand Merino de la Newcastle trecuse de el.



65 - During the Community Shield final, Virgil van Dijk was dribbled past for the first time in his last 65 competitive appearances (by Gabriel Jesus) for @LFC since Mikel Merino did so for Newcastle in March 2018. Human. #CommunityShield pic.twitter.com/24B6WFcKUw