EXCLUSIV | Noi detalii INCENDIARE dupa faza SOC din Liga 2: "Ne-a intampinat un paznic!" Ce s-a intamplat la Slatina

CSM Slatina si Farul Constanta s-au intalnit in etapa cu numarul 18 din Liga 2!

Meciul care s-a incheiat 1-1 nu a fost lipsit de incidente si tensiuni. In minutul 40, la scorul 0-0, a avut loc o faza halucinanta, care va face inconjurul lumii. Farul a inscris, insa centralul Mircea Ardelean a anulat reusita lui Liviu Mihai a anulat reusita pentru un fault in atac inexistent.

Arbitrul a fluierat faultul in atac chiar inainte ca mingea sa intre in poarta celor de la CSM Slatina. Managerul Farului a vorbit in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" si a venit cu o noua serie de dezvaluiri incredibile din deplasarea de la Slatina.



"Tot ce s-a intamplat ieri la Slatina ne-a lasat un gust amar. De cand am ajuns la stadion, am parcat masina unde erau si restul, a venit un personaj pe care nu il cunosteam sa ne certe ca nu am parcat unde trebuie.



Am descoperit ca parcarea pentru noi era in lateralul stadionului, ne asteptam sa fim intampinati. Relationarea noastra cu conducatorii de la Slatina a fost nula, ne-a intampinat un paznic, ne-a dus pe o intrare laterala, inchisa cu un lacat.

Am simtit de la inceput ca suntem tratati ca niste paria pe stadionul ala. Ne-am ferit sa vorbim despre prestatia arbitrului si in trecut.

Dupa meciul de ieri ne-am dat seama ca lucrurile nu sunt chiar asa, totul este tratat invers la nivel de cluburi. Am vazut acolo la Slatina, defilare in tricouri si jachete ale echipei nationale, nu am inteles.



A inceput meciul, consider ca a fost tot timpul la discretia noastra. A venit faza asta, nu se intamplase nimic deosebit pe parcursul meciului pana atunci. Nu stiu ce a vrut arbitrul sa demonstreze. Ni s-a anulat un gol perfect valabil.

Arbitrul ne-a impartit galbene tuturor cu atitudine de aroganta. Nu e stilul nostru sa vorbim despre arbitraj, insa dorinta de a fi profesionisti, de a face lucrurile cum trebuie, nu e ce se doreste la nivelul fotbalului romanesc", a spus Tiberiu Curt la PRO X.