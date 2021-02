Nimeni nu poate explica asta! Faza care poate concura la ratarea anului vine din Liga 2! A driblat portarul si avea toata poarta goala! E INCREDIBIL unde a trimis mingea

Farul Constanta s-a impus cu 1-0 pe teren propriu in fata echipei Viitorul Targu - Jiu.

Baietii lui Ianis Zicu puteau avea un meci mai usor, dar in minutul 76 au ratat inexplicabil. Dupa un contraatac rapid, Cosmin Birnoi a primit pasa buna in stanga, a intrat in zona centrala a careului, acolo unde se afla portarul advers, Denis Rusu.

Jucatorul in varsta de 23 de ani l-a driblat frumos pe portarul gorjenilor. A avut aproape toata poarta goala, dar a sutat sus, iar mingea s-a dus in bara transversala.

Farul Constanta a urcat pe locul 11 in clasament, cu 24 de puncte, dupa 15 meciuri. Viitorul Targu- Jiu este pe locul 8, cu 25 de puncte.