Acuzatii INCREDIBILE in Liga 2 dupa meciul Pandurii - Petrolul! Un jucator dat afara spune ca antrenorul a facut BLAT! "M-a scos tap ispasitor pe motiv ca nu macan pe teren!"

Constantin Grecu, fundasul lui Pandurii in varsta de 32 de ani, a fost anuntat joi de antrenorul Calin Cojocaru ca nu mai face parte din planurile sale pentru restul sezonului.

El a fost de asemenea, si unul dintre capitanii echipei in acest sezon. Aparatorul a fost adus tomna trecuta de la FC U Craiova si i s-a reprosat ca nu a "macanit" pe teren in timpul meciului cu Petrolul. Jucatorul sustine ca antrenorul a facut echipa astfel incat Pandurii sa piarda partida cu Petrolul, scor 4-0.

Constantin Grecu, fundas stanga de meseria, a jucat central, dar si alti jucatori au evoluat pe posturi diferite.

"M-a scos pe mine tap istasitor dupa meciul cu Petrolul, pe motiv ca nu macan in teren. Pai nu suntem la gradina zoologica, cu rate, ca sa macanim. Mi-a zis ca m-a pus capitan cu Petrolul ca eu sa tip pe teren. El nu isi asuma nimic niciodata. El mai bine s-ar uita ca a facut echipa stramb: pe mine m-a bagat fundas central, pe Habet l-a bagat mijlocas la inchidere, desi el e ofensiv, iar fundas dreapta pe cel care nu e fundas dreapta. Mie mi se pare ca a facut echipa astfel incat sa pierdem", a spus Constantin Grecu la Radio Accent.

Aparatorul a continua sa il acuze pe Cojocaru, mai ales ca antrenorul s-a mai despartit in aceasta iarna de jucatori vechi de la echipa pe motiv ca nu era multumit de ei. De asemenea, Grecu a spus ca metodele antrenorului de pregatire sunt invechite, iar el a lua decizii la echipa chiar si peste conducere.

"Inainte de meciul cu Petrolul ne-a dat sa facem 'bucati'. Care antrenor mai face in ziua de azi bucati, in saptamana premergatoare meciului. Am facut doua reprize de 35 minute, pe tot terenul, cu trei zile inainte de meci. Normal ca nu am avut prospetime la meci. S-a vazut si din tribuna, pentru ca toti eram in acelasi ritm.

Totodata, nu e posibil ca la nici 48 de ore de la jocul cu Petrolul sa faci amical cu Jiul Rovinari (scor 1-1, amical despre care site-ul oficial al clubului n-a amintit absolut nimic) si sa joci cu aceeasi jucatori. Nu e normal, mai ales ca sambata avem meci decisiv la Bacau. Practic, e ultima sansa a acestei echipe de salvare de la retrogradare.



Vad ca omul asta, de cand a venit la echipa, da pe toata lumea afara. M-a data cum pe mine, l-a dat vara trecuta pe Sendroiu, acum in iarna – pe Vasilescu, pe Tanasoiu… E lasat de conducere sa faca ce vrea, dar el nu-si asuma niciodata rezultatele, desi are 7 puncte facute in aproape 2 ani! Sa fim sinceri, asta e realitatea. Daca cineva ii spune lui ceva, are impresia ca persoana respectiva are ceva cu el. Eu i-am zis ca ce rost are sa joc marti in amicalul cu Rovinari, ca sa demonstrez ce? Sau ca sa ma accidentez si eu si ceilalti titulari si sa pierdem si la Bacau. Nu inteleg altceva!", a dezvaluit Grecu.

Antrenorul Calin Cojocaru si-a justificat alegerea de a-l folosi pe Grecu in centrul apararii si se felicita pentru ca l-a dat afara. El a mai spus ca echipa s-a descurcat mai bine pe teren fara fostul jucator de la Craiova.

"Nu am ce sa-i raspund lui Grecu, dar, dupa ce am vazut declaratiile lui, imi dau seama ca am luat decizia corecta!

Referitor la faptul ca n-a jucat fundas stanga, putea sa-mi spuna asta inainte de joc, cand am anuntat primul 11. A trebuit sa-l bag in centru, din cauza faptului ca Brandan Diau a fost depistat pozitiv cu COVID cu o zi inainte de joc. Cu FC U Craiova, de exemplu, a jucat fundas dreapta, tot din cauza problemelor de efectiv.

Iar fara Grecu pe teren, am castigat cu Resita si Slatina! La Miercurea Ciuc, cand a jucat, a facut penalty. La fel si cu Viitorul Targu Jiu, a facut penalty si dupa pauza n-a mai intrat. N-a vrut sa joace nici in amicalul de marti. Ce ar mai fi de zis de Grecu?!", a replicat Calin Cojocaru pentru Liga2.ro.

Pandurii este pe ultimul loc in clasamentul Ligii 2, cu 7 puncte, dupa 15 meciuri jucate.